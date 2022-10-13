Пенсионер едва не зарубил собутыльника топором под Липецком за место на диване

В Липецкой области пенсионер едва не зарубил топором соседа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 67-летний мужчина пытался зарубить собутыльника топором. Суд установил, что они более 15 лет проживали рядом в селе Доброе. Периодически мужчины ссорились, в том числе по время попоек. В 2016 году сосед избил подсудимого, за что попал под уголовную статью.

В ночь с 1 на 2 января 2022 года приятели вместе выпивали. Сосед решил остаться у знакомого и выгнал его с дивана. Хозяину дома это не понравилось. Он схватил топор, лежащий под диваном, и не менее 2 раз ударил им в шею и голову собутыльника. Несмотря на рубленные раны с переломом затылочной кости, несчастному удалось убежать. Причиненный вред оценили как тяжкий.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство". Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии строгого режима.