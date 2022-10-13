Четверых мужчин судят в Липецке за покушение на кражу иконы за 150 тысяч долларов и убийство семьи Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начался суд над мужчинами за попытку кражи дорогой иконы и убийство. По версии следствия, в 2018 году заключенный из колонии в Нижегродской области решил украсть православную икону "Новозаветная Троица" стоимостью 150 тыс. долларов. Он думал, что святыня находится у знакомых в селе Истобное Чаплыгинского района. Злодей обзавелся тремя сообщниками, которыми руководил через мессенджер.

17 июня один из них пробрался в указанный дом, но хозяин застал его врасплох. Тогда изверг не менее 13 раз ударил его ножом, а затем принялся за супругу. Муж и жена скончались. Заветную икону мужчина так и не нашел. Он похитил два других образа на общую сумму 4 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Судебного департамента, пробравшегося в дом сообщника обвинают в разбое - п."б" ч.4 ст.162 УК РФ и убийстве - п. "а, з" ч.2 ст.105 УК РФ. Действия остальных квалифицировали по ч.3 ст.30, ч.3 ст.33, п."б" ч.4 ст.158 УК РФ "Организация покушения на кражу в особо крупном размере".