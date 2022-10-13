Где отключат свет и воду в Липецке в пятницу 14 октября

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 14 октября в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. Так, с 9.00 до 12.00 без электроэнергии останутся садоводческие товарищества "Строитель" и "Сокол". С 9.00 до 15.00 - частный сектор: улицы Прокатная, Осипенко, Крупской, Суворова. С 10.00 до 16.00 свет погаснет в частном секторе по улице Ольховская. С 13.00 до 17.00 - в частном секторе по адресам: Речная, Южная, Морская, Санаторная, Тепличная, Майская, Байкальская, Уступная, Пришкольная. Подробности в "Россети" по телефону 8-800-220-0220.

В этот же день отключат холодную воду. С 10.00 до 20.00 краны пересохнут по улицам Фрунзе, 57а, 81, 85; Неделина, 1а, 1б, 1в; Ударников, 23, 23а, 25, 26, 26а, 26б, 27а; Юношеская, 50.

На этот же период времени холодной воды не будет в частном секторе села Косыревка: улицы Ленина и Школьная. Воду также отключат по улицам Школьная, 22, 24; Котовского, 19, 23, 37; переулок Вишнёвый, 1а; переулок Кочубея, 1 и в частном секторе: улицы Верхняя; Школьная; 1-я Крымская; 2-я Крымская; Пригородная; Кирова; Комсомольская; Шмидта; Дубинина; Котовского; Кооперативная; Джамбула; Морозова; Чаплыгина; переулок Кочубея.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Фрунзе, 81; Ударников, 27а; переулок Вишнёвый, 1а; улица Ленина в селе Косыревка. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.