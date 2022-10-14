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Общество14 октября 2022 10:33

Из-за утечки в Липецке без воды остались улицы Папина и Союзная

На месте порыва работают специалисты
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке из-за утечки отключили холодную воду

В Липецке из-за утечки отключили холодную воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу 14 октября некоторым жителям Липецка внепланово отключили холодную воду. Краны пересохли по улицам Папина, 2в; Союзная. Все из-за утечки на трубопроводе диаметром 100 мм у районе дома №10 по улице Союзная. На месте уже работают специалисты. Они устраняют коммунальную аварию.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воды не будет ориентировочно до 20.00. Подвоз организуют по адресу: Союзная, 3. После окончания работ вода может быть мутной какое-то время. Липчанам приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Задать интересующие вопросы и получить более подробную информацию об отключениях можно в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.