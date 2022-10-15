Пьяный житель Липецка поджег иномарку знакомого из-за мести

Липчанин поджег машину знакомого Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Так, 7 октября в отдел полиции сообщили о возгорании машины на улице Краснознаменная. Огонь повредил салон и переднюю часть транспорта. Предварительная сумма ущерба оценивается15 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний знакомый собственника машины. Липчанин пояснил, что они с автовладельцем часто конфликтовали. В тот злополучный день подозреваемый выпил и решил отомстить. Он нашел иномарку, облил капот бензином и поджег.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.