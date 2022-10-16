Липецкий «Металлург» в меньшинстве одолел дубль тульского «Арсенала»

Раздевалка "Металлурга" после победы над туляками. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Вчера, 15 октября, в матче 16-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» принимал на своем поле тульский «Арсенал-2». Хозяева подошли к матчу в отвратном расположении духа – после двух поражений кряду, чего с ними не происходило с мая этого года. К счастью, удалось вернуться на победную тропу. И помог в этом соавтор поражения от тамбовского «Спартака». Напомним, что в предыдущем туре Максим Гайдуков поразил свои ворота, обеспечив выигрыш «волков». Теперь же он огорчил соперника на 14-й минуте, благодаря чему «Металлург» также отпраздновал минимальную победу (1:0). Отметим, что с 30-й минуты хозяева играли в меньшинстве – с поля за две желтых карточки (он их получил с интервалом в пять минут) был удален капитан Роман Войдель.

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 упрочило брянское «Динамо» (36 очков). Далее располагаются курский «Авангард» и московский «Сахалинец» (по 30). У «Металлурга» 25 очков и пятое промежуточное место. Теперь 19 октября в 17-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют в Южно-Сахалинске с местным «Сахалином» (десятое место, 13 очков). Начало игры в 11:00.