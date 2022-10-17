Заблудившаяся женщина-грибник вышла из леса под Липецком на звук пожарной машины

В лесу Липецкой области потерялась пенсионерка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 16 октября в Липецкой области потерялся грибник. Спасатели отправились на поиски в лес села Кривец Добровского района. На месте они выяснили, что заблудилась 65-летняя женщина.

Местная жительница уехала на 2-3 км на машине в глубь леса, а потом проследовала пешком. Сотовая связь постоянно прерывалась, поэтому она не смогла объяснить, где находится. Тогда спасатели включили звуковые сигналы пожарной машины. Это сработала. Женщина вышла из леса на звук. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, позже специалисты дошли до места, где пенсионерка оставила машину.

При походе в лес липчан просят соблюдать правила безопасности: не отправляться в путь в одиночку; сообщить кому-нибудь, куда вы направляетесь; зарядить мобильный телефон; взять с собой свисток, а также воду и запас еды.