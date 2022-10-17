Житель Липецка упал в Каменный Лог с высоты 5 метров и сломал голень

Спасатели помогли упавшему в Каменный лог липчанину Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В этот понедельник 17 октября спасатели достали из Каменного Лога 32-летнего мужчину. Он упал туда с крыши гаража по улице Звездная около 7 часов утра. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, высота "полета" составила 5 метров. Предварительно, у липчанина диагностировали перелом голени.

В минувшие выходные в поселке Новая Жизнь собака по кличке Мышка застряла в узкой трубе. Спасатели пришли ей на помощь. Также им пришлось освобождать 2-летнего мальчика от пластиковой конструкции, которую он надел на голову. Руководитель смены Виктор Евдокимов развлекал непоседу фонариком, пока специалисты работали слесарным инструментом.

В одном из новых районов сотрудники управления помогли беременной женщине снять кольца с отекших пальцев.