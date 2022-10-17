В каких районах Липецка отключат свет и воду во вторник 18 октября

Во вторник 18 октября в Липецке отключат свет и воду. С 9.00 до 16.00 без электроэнергии останется улица Садовая, а также переулок Моторный и 2-ой Моторный.

С 9.00 до 17.00 свет погаснет в частном секторе: улицы Городовикова, Рябиновая; Богатырская, Брестская, Пирогова, Хабарова, Былинная, Бардина, Семена Тянь-Шанского, Бабушкина, переулки Коперника, Рахманинова, Ростовский, Руднева, Чугунный, площадь Заводская.

На этот же период времени свет отключат в частном секторе по улицам Маяковского, 20 Партьсъезда, Красная, Щедрина, Чапаева, Димитрова, Дарвина, Студенческая, Энергетическая, а также в садоводческих товариществах Восход и Металлург. Подробности по телефону в "Россети" - 8-800-220-02-20.

С 10.00 до 20.00 холодной воду не будет по улицам Московская, 6а, 6г, 6а к6, 6а к7,6а к5, 6а к3, 6а к1; Лебедянские шоссе, 1, 3, 5, 1б; Трубный проезд, 10ст.3, 10ст.6, 10ст.2, 1б.

Также краны пересохнут по улицам Космонавтов, 3, 3а, 3б, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 30, 37а; Военный городок, 12, 12а, 14-16, 19, 163, 1/23а, 143, 145, 161, 142, 144, 1/196, 1/17, 27а, 27, 81, 186, 23; Терешковой 37, 37/1, вл 33а, 37а, 31, 33, 35, ст33в, вл33б, 33а, 37ст1, 37ст2.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Московская, 6а, 6г; Космонавтов, 5/1; Лебедянское шоссе, 3. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.