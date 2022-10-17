Липецкие легкоатлеты завоевали бронзу на всероссийских соревнованиях

Фёдор Ужва, Александр Ярцев, Иван Павлов, Даниил Багиров (справа) пробежали дистанцию за 52,72 секунды. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Сочи на стадионе спортивного комплекса «Юность» проходят всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». В эстафете 4х100 м бронзовыми призерами стали представители ГОАУ ЛО «СШОР по легкой атлетике» - липчане Фёдор Ужва, Александр Ярцев, Иван Павлов, Даниил Багиров. Их результат - 52,72 секунды.

Как сообщалось ранее, волейбольный клуб «Липецк» довел серию поражений до четырех матчей. Наши девушки сохраняют промежуточный статус худшей команды женской Суперлиги.

Тем временем, липецкий «Металлург» в меньшинстве одолел дубль тульского «Арсенала». Победу «сталеварам» принес точный удар Максима Гайдукова.