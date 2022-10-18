Полицейские изъяли у жителей Липецка 3,5 грамм наркотиков в выходные

У липчан изъяли наркотики Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшие выходные в Липецке полицейские задержали по подозрению в хранении и употреблении наркотиков 29-летнего мужчину. Его доставили в отдел. В кармане джинсов у задержанного обнаружили сверток, завернутый в изоленту. Внутри него - порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это наркотик - метилэфедрон общей массой 0,98 грамм.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, за аналогичные преступления задержали еще троих в возрасте от 27 до 35 лет. У них изъяли то же запрещенное вещество общей массой 2,55 грамма.

По всем фактам возбудили уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание - от 3 до 10 лет лишения свободы.