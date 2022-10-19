В Липецке создадут программу с адресами убежищ

Фото: пресс-службы администрации Липецкой области Фото: Предоставлено "КП"

В Липецке проверили состояние убежищ и укрытий, которые можно использовать в случае угрозы. Это подвалы многоквартирных домов, цокольные и подвальные помещения социальных объектов, подземные парковки.

По словам начальника регионального ГУ МЧС России Василия Разумнова, в областном центре более 3,5 тыс. многоквартирных домов. В более чем 2 тыс. из них есть подвалы. Сейчас проводится ревизия этих мест. Специалисты составляют единую карту-схему из размещения.

Укрытия обследуют на безопасность и свободный доступ в них. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, это регулярная и плановая работа. Главные требования – свет, сухой пол, свободные проходы.

Губернатор региона Игорь Артамонов поручил проверить не только подвалы, но и схемы оповещения. Важно, чтобы каждый житель знал, как действовать в случае опасности. Куда спускаться, у кого взять ключ от подвала, что брать с собой. В ближайшее время планируют сделать программу, в которой можно будет посмотреть, где находится ближайшее укрытие в радиусе 500 метров.