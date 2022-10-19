Без холодной воды останутся 15 улиц Липецка в четверг 20 октября

В Липецке продолжают ремонтировать сети водоснабжения Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 20 октября в Липецке отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Невского, 14, 16, 20, 22, 24/1, 24/2, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28; Крупской, 3, 3а; Парковая, 11а; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12; Мусоргского, 1-10; Качалова, 2-6, 10; Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100; переулок Попова, 1, 3.

Также без холодной воды останутся жители улиц Стаханова, 43; Богдана Хмельницкого, 1-6, 8, 10; Папина, 9, 11, 13, 15, 17; Юных Натуралистов, 1, 3, 5/1, 5, 5/2, 7, 7А, 9, 11, 11а, 11/1, 13, 15; Доватора, 2, 4, 4/1, 4А, 5А, 6-9; Айвазовского, 7; проспект Победы, 22а, 22.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Стаханова, 43; Крупской, 3; Мусоргского, 4; Айвазовского, 7. Подробности по телефонам: *175, 236-175.