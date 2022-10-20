Школа на 1500 мест появится в Липецке в микрорайоне Звездный

В Липецке построят новую школу Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке построят школу на 1500 мест. Здание возведут в рамках концессионного соглашения в микрорайоне "Звездный" на улице Музыки - Трунова. Работы начнутся в 2023 году. Планируется, что школу сдадут в 2024 году.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в здании разместятся 60 классов, несколько спортзалов. Там же будут пространства для отдыха, а также занятий творческом и научно-практической деятельностью. После строительства школу сразу передадут муниципалитету. Кстати, концессионер не только спроектирует учреждение, но и оснастит его всем необходимым.

Расходные обязательства Липецкой области по концессионному соглашению за 10 лет составят более 3 млрд рублей. Из них субсидии из федерального бюджета - 1,6 млрд рублей.