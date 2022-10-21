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Происшествия21 октября 2022 12:24

В Липецке водитель такси протащил по асфальту схватившегося за дверь мужчину

Липчанин написал заявление в полицию на автомобилиста
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин пожаловался на таксиста в полицию

Липчанин пожаловался на таксиста в полицию

Фото: принтскрин видео.

В Липецке в четверг 20 октября в объектив камеры видеонаблюдения попал конфликт между автомобилистами. По главной дороге на площади Франценюка двигался внедорожник. В этот момент туда же повернул водитель такси. Иномарке пришлось слегка уйти вправо, чтобы не задеть легковушку.

Остановившись на светофоре, из такси вышел мужчина и ударил ногой в дверь внедорожника. Водитель последнего подошел к такси и, видимо, схватился за дверь. Автомобилист нажал на газ, протащив оппонента несколько метров. На повороте мужчина отлетел от машины, несколько раз перевернувшись на проезжей части.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, липчанин написал заявление в полицию. Он хочет привлечь к ответственности таксиста, который повредил его машину и травмировал его самого. Мужчине предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники УМВД России по Липецку.