Как будут работать поликлиники Липецка и Ельца в ноябрьские праздники Фото: Юлия КЛЮЕВА

Стало известно, как будут работать медицинские организации Липецка и Ельца в ноябрьские праздники. Напомним, на пятницу 4 ноября выпадает День народного единства. Из-за этого 4 и 6 ноября поликлиники работать не будут.

5 ноября - по графику субботнего дня. Вызвать участкового врача можно до 12.00. Травмпункты Липецка в больницах №3 "Свободный Сокол", №4 "Липецк-мед" будут принимать взрослых и подростков от 15 до 17 лет круглосуточно. Детей - в Областной детской больнице.

Экстренную офтальмологическую помощь окажут в ГУЗ "Липецкий областной клинический центр". С зубной болью и детям, и взрослым можно будет обратиться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ "Областная стоматологическая поликлиника - столматологический центр".

Травмпункты Ельца в больнице №1 им. Н.А. Семашко и в детской поликлинике ГУЗ "Елецкая городская детская больница" будут работать в круглосуточном режиме.