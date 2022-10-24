Председатель департамента развития территории Липецка покидает пост

Юрий Сосновский покидает свой пост Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке председатель департамента развития территории покидает свой пост. Этот понедельник 24 октября последний рабочий день Юрия Сосновского в этой должности. Он написал заявление по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава города Евгения Уваркина уже подписала его. Врио председателя департамента будет начальник управления Октябрьским округом Ольга Логинова.

Юрий Сосновский родился в 1973 году в Липецке. У него два высших образования - инженер-механик и юрист. Карьеру начал в 1993 году на новолипецком комбинате. С 2002 года работал в администрации города. Сначала - замначальника организационно-контрольного отдела. В 2013 году Юрия Сосновского назначили начальником управления организационно-контрольной работы. Также трудился в региональной администрации и на различных управленческих должностях.

В 2022 году вернулся в мэрию. При нем в Липецке стартовала программа благоустройства "Мой двор", начали модернизировать контейнерные площадки, состоялось рекордное колличество субботников. А ко Дню города успешно запустили проект "Праздник с доставкой на дом!".