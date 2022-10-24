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Происшествия24 октября 2022 14:59

Пьяная жительница Липецка случайно толкнула подругу из окна 12 этажа

Девушка хотела схватить гостью за одежду, но не успела
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 26-летнюю девушку за причинение смерти по неосторожности. По данным следствия, ночью 31 июля она выпивала в квартире дома по улице Стаханова вместе с 20-летней подругой. В какой-то момент они поссорились, и гостья вылезла в открытое окно, встав на карниз. Тогда хозяйка квартиры толкнула знакомую в плечо, чтобы напугать. Девушка думала, что успеет схватить ее за одежду, но все оказалось иначе.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, гостья упала с высоты 12 этажа и погибла. Липчанка признала вину. Ее доводы проверили и подтвердили доказательства, в том числе опросы свидетелей и судебные экспертизы. Материалы уголовного дела по ч.1 ст.109 УК РФ передали в суд.