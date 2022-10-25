Более 5,5 тысяч случаев ОРВИ выявили в Липецкой области за неделю

Липчане болеют ОРВИ Фото: Анжелика ПИШИКИНА

С приходом осенних холодов в Липецкой области отмечается сезонный уровень заболеваемости ОРВИ. Всего с 17 по 23 октября зарегистрировали 5585 случаев. Показатели не превышают уровня эпидемиологического порога.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, 64% заболевших - 3566 человека - приходится на областной центр. 52% составляют дети в возрасте до 14 лет.

Отметим, что в Липецкой области продолжается прививочная кампания против гриппа. На 23 октября вакцинировали более 295 тысяч человек или 26,5% населения области, из них более 82,8 тысячи детей, 1,8 тысячи беременных, 117,4 тысячи лиц с хроническими заболеваниями и лиц в возрасте старше 60 лет.

Также продолжают работать мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции и гриппа. Ознакомиться с их графиком можно здесь.