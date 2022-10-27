Под Липецком в перевернувшемся ВАЗе погиб 62-летний водитель

Под Липецком ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся: водитель погиб Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 26 октября в Липецкой области перевернулся ВАЗ-2114. ДТП случилось в Чаплыгинском районе на автодороге Новое Петелино-примыкание к Троекурово-Урусово. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 62-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Мужчина погиб на месте.

В тот же день в Ельце на улице Пушкина 44-летний водитель "Вольво" сбил 40-летнюю женщину. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Несчастную доставили в больницу.

Аналогичное происшествие зафиксировали в селе Красное Краснинского района. Там 45-летняя женщина за рулем "Форда" наехала на 56-летнего пешехода. Женщина получила травмы.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.