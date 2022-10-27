Липецкому водителю грозит до 2 лет тюрьмы за сбитую школьницу на Гагарина

В Липецке будут судить 56-летнего водителя за сбитую школьницу. Прокурор Советского района утвердил обвинительное заключение по делу по ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, 21 мая около 22.00 вечера мужчина за рулем ВАЗа наехал на несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Гагарина. ДТП случилось у остановки «улица Титова». По словам автомобилиста, он лишь на мгновение отвлекся, посмотрев на приборную панель машины. Юная липчанка рассказала, что посмотрела по сторонам и не увидела автомобилей, поэтому спокойно пошла по переходу. В какой-то момент рядом с ней оказался ВАЗ, а потом она потеряла сознание.

Школьница получила травмы, который расценили как тяжкий вред здоровью. Водитель полностью согласился с предъявленным обвинением. Дело направили в суд.