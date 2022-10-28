В Липецкой области проверят системы оповещения 9 ноября

В Липецке и области проверят системы оповещения Фото: принтскрин видео.

В начале следующего месяца в Липецкой области проверят системы оповещения. Сирены зазвучат 9 ноября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Ближе к дате липчанам еще раз напомнят о проверке.

Так, Артамонов встретился с руководителем областного ГУ МЧС России Василием Разумновым. По его словам, укрытия проверили.

- 100% населения мы укрываем, - сообщил главный спасатель региона. - Есть недочеты, так как не все подвалых жилых домов подходят под эти функции. Все эти вопросы мы отработали с управляющими компаниями. Основная задача в дальнейшем - привести все укрытия в пригодное состояние.

Скоро в подъездах домов разместят объявления с адресами укрытий. Их также можно будет посмотреть в приложениях.