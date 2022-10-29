Липчане завоевали девять медалей на всероссийском турнире по рукопашному бою

Наш регион представляли спортсмены ЛООО «Федерация рукопашного боя Липецкой области». Фото из телеграм-канала Спорт48.

Сборную нашего региона на соревнованиях по рукопашному бою, посвященных героической обороне Тулы в Великой Отечественной войне, представляли спортсмены ЛООО «Федерация рукопашного боя Липецкой области». В активе наших ребят девять наград.

Серебряными призерами стали: Гарик Агаджанов (12-13 лет), Богдан Коровин (16-17 лет) и Татьяна Уваркина (14-15 лет). Бронзовые медали завоевали - Наум Выставкин (12-13 лет), Дарья Волокитина (12-13 лет), Гагик Агаджанов (12-13 лет), Иван Пушилин (14-15 лет), Антон Мазаев (18-21 год) и Александра Наседкина (16-17 лет).

Специальный приз памяти Евгения Резникова «За волю к победе» получил Даниил Перегудов. Тренируют спортсменов Валерий Коростинский, Максим Сафонов, Павел Кузнецов и Павел Набатников.