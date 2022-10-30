23-летний липчанин попал под уголовное дело за кражу 9 упаковок шампуня и 10 банок кофе

23-летнего неработающего липчанина подозревают в грабеже. 24 октября в восьмом часу вечера он пришел в магазин на улице Юношеской. Из торгового зала сетевого магазина косметики и бытовой химии он похитил девять упаковок шампуня, стоимость которых составила 2528 рублей. Все похищенное молодой человек спрятал под куртку и направился к выходу. Продавцы попытались оставить воришку, но он вырвался и убежал.

На следующий день в пятом часу вечера в продовольственном магазине этой же сети, находящемся по тому же адресу, липчанин попытался похитить 10 банок кофе. Их стоимость составила 1572 рубля. Но продавцы заметили похитителя, побежали за ним. Один из покупателей, заметив погоню, помог остановить похитителя. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Похищенное у него было изъято.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Липчанину грозит до четырех лет лишения свободы.