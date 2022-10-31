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НовостиПроисшествия31 октября 2022 6:49

Житель Липецка украл у знакомого Мазду за миллион и разобрал ее на запчасти

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке угнали Мазду за 1 миллион

В Липецке угнали Мазду за 1 миллион

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке угнали автомобиль за 1 млн рублей. С заявлением о пропаже Мазды в полицию обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что машину похитили с неохраняемой стоянки на улице Свиридова.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 37-летнего жителя областного центра. Он пояснил, что знает владельца иномарки и должен был ему денег. Тогда он решил украсть машину, разобрать ее на запчасти и распродать.

Разукомплектованное авто полицейские нашли у него в гараже. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 Ук РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы. Липчанин находится под подпиской о невыезд и надлежащем поведении.