Две Газели горели на Студеновской в Липецке в выходные

В Липецке горели Газели Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 30 октября в Липецке полыхали Газели. Пожар случился на улице Студеновская. На месте происшествия работали 2 спасательных расчета. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в одной машине сгорел салон и моторный отсек на площади 3 кв.м. Во втором автомобиле пострадала кабина.

В тот же день в 10-этажке на улице Катукова вспыхнул мусоропровод. А в квартире на Депутатской подгорела пища. Также в выходные горела баня в селе Липовка Добровского района. 4 пожарных отделения тушили одноэтажное здание на улице Зеленая в областном центре. В селе Озерки Тербунского рай-она пламя охватило жилой дом. Огонь уничтожил крышу на площади 30 кв.м. и повредил внутреннюю отдел помещений на 20 кв.м.