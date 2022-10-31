Синоптики предупреждают о сильном ветре, снеге и дожде в Липецке 31 октября

Липчан предупреждают о сильном ветре, снеге и дожде Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник 31 октября в Липецке ожидается снег, дождь и сильный северо-западный ветер. По прогнозами синоптиков, порывы могут достигать до 15 м/с. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 30 октября регион находится в желтой зоне погодной опасности из-за ветра. Липчан просят быть внимательнее и не забывать правила безопасности - не прятаться за остановками, рекламными щитами, не стоять под линиями электропередач.

Во вторник 1 ноября стихия пойдет на спад. В областном центре будет облачно и без осадков. Ночью около 2 градусов выше ноля. Днем до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный 9-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт.ст.