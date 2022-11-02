Губернатор Артамонов отчитал управляющую компанию за объявление без адреса убежища в Липецке

Из официального телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: из соцсетей

В Липецке продолжают жаловаться на объявления с адресами укрытий, которые расклеили в подъездах домов. Так, жителям дома №15 по улице Астраханская повесили пустой лист. Точнее, там указана вся информация, кроме самого главного - адреса убежища.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уже отчитал ответственных начальников. В своем телеграм-канале он написал, что ошибки нужно быстро исправлять. И что представители управления контроля проедут по городу и выборочно проверят объявления.

- А теперь о том, чего я не могу понять, - возмутился Артамонов. - Это головотяпство на местах. Как можно было «взять под козырек» и налепить на подъезд листок без адреса? «Мне сказали и я сделал?» «Я человек маленький - мне думать не положено?» Я сейчас веду речь об УК, которые объявления клеили. Что это за руководитель, который отдаёт сотруднику пустой лист? Я надеюсь, вы знаете где ключики от подвала находятся? Этот вопросы мы тоже проверим. И соотвествующие органы попросим подключиться, в случае незнания.