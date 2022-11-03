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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 6:14

Под Липецком из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали 20 человек

В Ельце загорелся подвал
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Ельце загорелся подвал в пятиэтажке

В Ельце загорелся подвал в пятиэтажке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 2 ноября в Ельце Липецкой области загорелся подвал в пятиэтажном доме. Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 12.46. На место происшествия выехали 4 спасательных расчета и автолестница. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожарные эвакуировали 20 человек. Их вывели из здания. Огонь повредил внутреннюю отделку подвала на площади 15 кв.м.

В тот же день в Липецке в многоквартирном двухэтажном доме по улице Прокатная жильцы забыли про пищу на плите. Из-за оплошности пришлось вызывать спасателей – 4 бригады. К счастью, никто из липчан не пострадал.

Напомним, что в случае происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.