С Днем народного единства поздравили жителей Липецкой области руководители города и региона

Липчан поздравили с Днем народного единства Фото: Юлия КЛЮЕВА

4 ноября руководители Липецка и области поздравили жителей с Днем народного единства. Губернатор региона Игорь Артамонов и председатель облсовета Дмитрий Аверов уверены, что в наши дни согласие, единение, нравственные ценности необходимы для стабильного и динамичного развития страны. Они напомнили, что российский народ не единожды испытывали на прочность, но ни один противник не смог нас сломить.

- Мы помним о подвигах наших предков, мы знаем героев нашего времени, - обратились к липчанам руководители. - У нас с вами одна Родина – Россия, и мы ответственны за ее настоящее и будущее. В единстве мы преодолеем все преграды, справимся с любыми трудностями.

Мэр Липецка Евгения Уваркина и спикер горсовета Александр Афанасьев в этот праздник вспомнили о важных исторических уроках. О том, как 400 лет назад под влиянием извне страна оказалась на грани распада. Но народ объединился, благодаря чему Россия окрепла. Стала свободным и могущественным государством.

- Сегодня Россия вновь находится под мощным давлением – политическим, экономическим, военным, - считают Уваркина и Афанасьев. - У всех санкций одна цель – подчинить страну чужой воле, лишить её самостоятельности в выборе своего пути. И как никогда становится актуальным тот пример народного подвига.

Также руководители поздравили всех православных с праздником Казанской иконы Божией Матери. Пожелали липчанам добра и тепла.