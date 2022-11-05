Под Липецком женщина разослала интимные снимки сожительницы бывшего мужа и попала под статью

В Липецкой области будут судить 53-летнюю женщину, которая распространила интимные фото сожительницы бывшего мужа. Ее обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы.

Следствие установило, что в августе этого года жительница Добринского района нашла в телефоне экс-супруга пикантные снимки его любовницы. Она решила сохранить фотографии в своем мобильном. Позже ревнивица отправила их знакомой сожительницы. Так она хотела отомстить сопернице, унизив ее честь и достоинство.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина признала вину, объяснив причину своего поступка. Уголовное дело уже направили в суд.