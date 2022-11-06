Житель Липецкой области попал под уголовное дело за ложный донос о разбое и краже 500 000 рублей

47-летний ельчанин попал под уголовное дело за ложный донос о разбое. Как рассказали в УМВД по региону, в конце октября к ним обратился мужчина с заявлением о нападении и хищении полмиллиона рублей.

Правоохранители выяснили, что вечером 17 октября ельчанин выпивал со своим знакомым. Вскоре вызвал такси, чтобы доехать с другом до ресторана. Однако водитель отказался везти мужчин, потому что они были слишком пьяны. Между таксистом и ельчанами началась ссора. Водитель ударил 47-летнего мужчину по лицу и уехал.

На следующий день лжепотерпевший продолжил выпивать. В какой-то момент его одолела обида из-за ситуации с таксистом. Тогда он и придумал способ с ним расквитаться: пошел в полицию и сообщил о разбойном нападении.

Теперь ельчанину грозит до двух лет лишения свободы.