Прокуратура начала проверку после гибели студента, которого завалило землей в траншее в Липецке

В Липецке рабочего завалило землей во время работ в траншее Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные в Липецке насмерть засыпало землей рабочего. Трагедия случилась у дома №3 по улице Московская. Специалисты рыли траншею для прокладки труб. В какой-то момент грунт обвалился. Землей засыпало подрабатывающего студента. Спасти его не удалось.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, проверку проводят совместно с инспекцией труда.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований охраны труда при производстве работ, - прокомментировали в пресс-службе. - В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры по их устранению и наказанию виновных лиц.

Также этим делом занимается региональный СКР - ход доследственной проверки прокуратура взяла на контроль.