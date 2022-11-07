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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 13:46

Под Липецком живодер привязал пса к бамперу и протащил по дороге

На пенсионера завели уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецком районе на 73-летнего пенсионера завели уголовное дело за жестокое обращение с животными - ст.245 УК РФ. Так, в апреле 2022 года мужчина привязал веревкой бездомную собаку к заднему бамперу своей Лады-Калины. Изверг сел за руль и, набрав скорость, протащил несчастного пса по щебеночно-грунтовой дороге.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, после поездки животное осмотрели ветеринары. Специалисты выявили ушибы мягких тканей, ссадины и раны в области грудной клетки и грудных конечностей. Все это вызвало сильное кровотечение.

Необходимые материалы в отношении живодера собрал участковый полиции по Липецкому району Сергей Уланов. Расследование продолжается.