Директор логистической компании Липецка не заплатил 90,5 миллионов рублей налогов

В Липецке директора логистической компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Следствие установило, что руководитель, ответственный за бухгалтерский и налоговый учеты предприятия, внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения за 4 квартал 2016 и 2017 год. Бюджет не получил почти 90,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили совместно с сотрудниками областного УФНС России. На мужчину завели уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере". Директор признал вину. Уголовное дело направили в суд.