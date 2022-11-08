Пьяный рецидивист до смерти избил тетю в общежитии Липецка

Жителя Липецка подозревают в убийстве 53-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 5 ноября в общежитии по улице Астраханская обнаружили тело несчастной со следами насильственной смерти. Согласно выводам судмедэкспертов, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Позже задержали подозреваемого - ее 30-летнего племянника, проживающего в одной из комнат общежития. По данным следствия, 4 ноября мужчина выпивал с тетей, а потом избил кулаками по голове и грудной клетке. Он отвел родственницу в общую кухню, где ее бездыханное тело обнаружили утром.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальное наказание по статье - до 15 лет тюрьмы. Подозреваемого уже ранее судили за кражи. В настоящее время решается вопрос об аресте.