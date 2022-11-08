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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:53

В Липецкой области нашли 24 фальшивые купюры в третьем квартале 2022 года

Количество поддельных банкнот снизилось в 2-3 раза
Артем ШАПОВАЛОВ
В Липецкой области нашли поддельные купюры

В Липецкой области нашли поддельные купюры

Фото: Артем ШАПОВАЛОВ

В третьем квартале 2022 года в Липецкой области выявили 24 поддельные банкноты Банка России. Количество обнаруженных фальшивок снизилось в 2-3 раза по сравнению с этим же периодом 2021 года. Как уточнили в пресс-службе регионального отделения Банка России, в этот раз обнаружили 15 поддельных пятитысячных, 6 двухтысячных купюр и 3 тысячных.

Чтобы определить подлинность наличных денег, нужно посмотреть на банкноту под углом и на просвет. Так можно увидеть водяной знак на настоящих купюрах. Также отличить настоящую купюру от фальшивки помогут характерные рисунки на каждой банкноте, микропечати, скрытые изображения, переливающиеся голограммы и металлизированные элементы. Все это должно быть на подлинных банкнотах.