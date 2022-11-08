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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 14:28

Липчанка потребовала 300 тысяч рублей с жителя Курска за громкую музыку, которая напугала её детей

По словам матери, оглушающий звук раздался из колонок иномарки на парковке в ТЦ Липецка
Артем ШАПОВАЛОВ
Громкие звуки из колонок иномарки на парковке в ТЦ в Липецке напугали детей

Громкие звуки из колонок иномарки на парковке в ТЦ в Липецке напугали детей

Фото: Артем ШАПОВАЛОВ

Липчанка требует взыскать с жителя Курска 300 тысяч рублей за громкую музыку, которая травмировала ее детей. В исковом заявлении она указала, что 23 июня этого года шла с 11-летним сыном и 2-летней дочерью мимо нижней парковки у торгового центра в Липецке. В машине Рено Логан, оборудованной колонками, вдруг включился громкий, долгий и оглушающий звук.

По словам женщины, от испуга у сына отнялись ноги. Маленькую дочь бросило в дрожь, она начала кричать и не реагировала на родных. Липчанка, перепугавшись за детей, вызвала полицию и скорую помощь. Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда, у девочки психоневролог обнаружил «пост стрессовое расстройство».

Возбуждать уголовное дело в полиции отказались. Водитель Рено не принял никаких мер, чтобы загладить свою вину. Мать пострадавших детей обратилась в суд, чтобы взыскать с ответчика 300 тысяч рублей за причинение морального вреда и 9 тысяч за материальный ущерб.