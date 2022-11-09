В Липецке пожаловались на слабую слышимость сигнала "Внимание всем"

В эту среду 9 ноября в Липецке проверяют системы оповещения населения. В 10.43 в областном центре зазвучали сирены. По словам липчан, они были хорошо слышны в центре города, а также в микрорайоне "Звездный", НЛМК, на Сырском Руднике, 19-ом, 27-ом, Манеже. Жители пожаловались, что не совсем расслышали сигнал "Внимание всем!" на ЛТЗ, Соколе, Елецком, в новых районах.

Некоторые уточнили, что в квартирах сирен либо не было слышно совсем, либо звук был слишком тихим. Тем, кто оказался на улице, а также вблизи громкоговорителей, повезло больше.

Напомним, что идет эвакуация школ, детских садов, в учреждениях медицины, культуры и спорта. Все действия - плановые.