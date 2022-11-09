Липчанки выяснят через военную прокуратуру, почему мобилизованные мужья не выходят на связь

Жены мобилизованных обратились к губернатору Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Липчанка Татьяна в соцсетях попросила помочь мобилизованному сыну и его сослуживцам. Он долго не выходит на связь. Как сообщил 9 ноября lipetsk.kp.ru начальник регионального управления информационной политики Михаил Шаршаков, с матерью военного уже связались. Будут выяснять подробности произошедшего. И, если потребуется, помогут обратиться в военную прокуратуру.

По данным пресс-службы правительства региона, губернатор Игорь Артамонов встретился с военным комиссаром Липецкой области Валерием Герасименко и заместителем военного прокурора Тамбовского гарнизона Евгением Мицюком. Попросил, чтобы жалобы родственников оперативно принимались. Особенно, если речь идет о мобилизованных, которые находятся на линии боевого соприкосновения.

Кстати, 7 ноября к Игорю Артамонову также обратились липчанки, которые не смогли связаться с мужьями.

- Более того, беспокоятся, что права их супругов были нарушены, - написал глава региона в своем телеграм-канале. - Помогли им связаться с военным прокурором и подготовить заявление в военную прокуратуру.