В сквере Липецка установили бюст Народного артиста СССР Василия Ланового Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке великому артисту и герою труда Василию Лановому установили памятник в сквере 65-летия Победы. Его открыли 10 ноября руководители областного центра. Гостем церемонии стала вдова Ланового, Народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Бюст выполнен скульптором Салаватом Щербаковым. За основу при проектировке памятника взято несколько фотографий Ланового, наилучшим образом отражающих образ актера. Во время мероприятия Ирина Купченко обратилась к публике со словами, что теперь город может приветствовать еще одного липчанина. Жители смогут приходить в сквер и обсуждать фильмы, в которых снимался актер, говорить о Родине и ее великой истории.

День памяти великого артиста продолжится в 18.00 в ОЦКНТ. Там пройдет концерт «Спасибо за верность, потомки!». Прийти на концерт может любой желающий, вход свободный.