Липецкий военком назвал фейком историю о мобилизованном с психическим заболеванием

Военком Липецкой области Валерий Герасименко прокомментировал ситуацию с мобилизованным, которого якобы попросили забрать домой из-за психического заболевания. На днях в соцсетях и телеграм-каналах распространили историю липчанина, уверяя, что он не годен к службе. И что командование хочет отправить его обратно.

- С областным военкоматом по этому вопросу из воинской части никто не связывался, - сообщил военком региона. - Но мы вышли на командира части, чтобы выяснить, в чем дело. Мобилизованный резервист, говоря простыми словами, пытался обманом добиться, чтобы его комиссовали.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, липчанина обследовали, но никаких психических заболеваний не выявили. Оснований для его отсрочки нет. Поэтому он продолжил служить.