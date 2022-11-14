Снегопад и мороз обещают в Липецке 16 и 17 ноября

В Липецке обещают снегопад Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ближайшие дни в Липецке ожидается снегопад. В этот понедельник 14 ноября еще будет бушевать северный ветер с порывами до 17 м/с. Но 16-17 ноября в областной центр придет зима. Синоптики прогнозируют снег и минусовые температуры днем.

В связи с этим водителям рекомендуют как можно скорее "переобуть" автомобили, сменить летнюю резину на зимнюю. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городском управлении благоустройства к смене погоды готовы. Специалисты закупили около 26 тыс. тонн противогололедных материалов. С сотрудниками провели инструктажи.

Напомним, что в выходные в областном центре сильный ветер повалил деревья и оторвал листы кровли от нескольких домов. Подробности здесь.