В Липецкой области прокомментировали сообщения о мобилизованных, которые могли оказаться в Сватово

В Липецкой области прокомментировали сообщения о мобилизованных, которые оказались, фактически, на первой линии боевого соприкосновения. По словам родственников, группу липчан отправили в район Сватово без должного обучения и оснащения. Жены и матери сообщили, что мужчины остались без командования, снабжения. У них не хватает боеприпасов и средств защиты.

- Говорили об этом и на сегодняшней встрече с семьями в Ельце, - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов. - Информация, которая поступает из зоны СВО, требует к себе критического отношения. Центры информационно-психологических операций Украины работают без выходных. Пользуясь стрессовым состоянием родственников, легко выдают себя за их сыновей. Но жалоб нам поступает много и все они тревожные.

Власти попросят Министерство обороны провести проверку. Пояснить, где находятся липецкие парни, что с ними, в чем нуждаются. Глава Липецкой области отметил, что регион готов оказать гуманитарную помощь, а также помочь с транспортом для вывоза раненых.