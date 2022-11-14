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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 13:59

Житель Липецка украл металлический гараж за 100 тысяч рублей

Мужчина вызвал эвакуатор и перевез его ближе к своему дома
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Правобережном округе Липецка похитили металлический гараж. С заявлением в полицию обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что конструкция исчезла в период с 31 октября по 8 ноября. Ущерб он оценил в 100 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские установили предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний липчанин. Он заметил, что в гараж давно никто не приходил, а территория вокруг него заросла травой. Поэтому он срезал навесной замок и поставил свой. А после вызвал эвакуатор и перевез гараж к себе в Сселки.

Металлическую конструкцию вернули на место. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.