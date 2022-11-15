Подруга похитила с карты липчанина 45 тысяч рублей и оплатила свои долги

В Липецке с банковской карты 46-летнего мужчины похитили 45 500 рублей. Полицейские установили подозреваемого, а точнее подозреваемую. Ею оказалась неработающая 31-летняя жительница Задонского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, эти двое оказались знакомы. Женщина периодически приезжала к приятелю в областной центр. В день кражи она была у него в квартире, они поругались. В порыве злости гостья вытащила банковскую карту из чехла телефона и, зная пин-код, сняла деньги, оплатив все свои долги.

Возбуждено уголовное дело по п."г" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.