В Липецке заключили новый контракт на отлов бродячих собак Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке заключили контракт на отлов бродячих животных. Подрядчик начал работу в этот вторник 15 ноября.

Согласно техническому заданию, специалисты будут ловить бездомных собак, прививать, стерилизовать и маркировать. Как сообщили в пресс-службе мэрии, если зверь не будет проявлять агрессии, его выпустят в прежнюю среду обитания. В противном случае проведут процедуру эвтаназии.

Напомним, что с предыдущим подрядчиком расторгли контракт в октябре - он не выполнял своих обязательств. С начала месяца в городское управление главного смотрителя перестали приходить отчеты о поимке животных. На претензии в организации не отвечали. Тогда в управлении решили расторгнуть контракт в одностороннем порядке.