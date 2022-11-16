Спикер липецкого горсовета Александр Афанасьев покидает свой пост

Александр Афанасьев уходит с должности спикера липецкого горсовета Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спикер липецкого городского Совета депутатов Александр Афанасьев покидает свой пост. Эту информацию lipetsk.kp.ru подтвердили 16 ноября в пресс-службе горсовета. О своем решении Афанасьев объявит на очередной сессии 22 ноября. При этом он останется депутатом 31 избирательного округа.

Напомним, Александр Афанасьев родился в 1979 году в Липецке. В 2000 году окончил Нижегородский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. В 2003 году получил "Гарцбургский диплом". В 1996 году пришел работать в органы внутренних дел УМВД Липецкой области. С 2001 года начал карьеру на хладокомбинате, где с 2011 по 2020 год был генеральным директором. В апреле 2020 года Александра Афанасьева избрали председателем горсовета.