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НовостиОбщество16 ноября 2022 11:59

В День призывника военные билеты вручили 17 жителям Липецка

Они отправятся служить в регионы Западного военного округа
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
На площади Героев липчанам вручили военные билеты

На площади Героев липчанам вручили военные билеты

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 16 ноября состоялось мероприятие, посвященное Дню призывника. На площади Героев военные билеты вручили 17 парням. Преимущественно, они отправятся служить в регионы Западного военного округа.

- Родные наши, всё обязательно будет хорошо, - обратились новобранцы к собравшимся на площади близким. - Главное – ждите нас, ни о чем не беспокойтесь. Встретимся через год.

В финале священнослужитель отец Николай благословил будущих защитников Родины. Как уточнили в пресс-службе мэрии, всего в рамках осеннего призыва 2022 ряды вооруженных сил пополнят около 400 липчан. Напомним, что в каждый призыв выдают около 2500-3000 повесток. Явиться в военкомат нужно всем. Чаще всего отсрочку получают по учебе, состоянию здоровья.