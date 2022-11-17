Дети 3 и 5 лет пострадали в ДТП с иномарками в Липецке

ДТП с Рено и Мерседесом в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 16 ноября в Липецке столкнулись Мерседес и Рено. ДТП случилось на трассе Орел-Тамбов в 11 часов утра. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пострадали 53-летняя пассажира Мерседеса и два ребенка 3 и 5 лет из второй иномарки. Они получили различные травмы.

Ночью в Задонском районе на трассе Дон в аварию попали грузовики Ман и Ивеко. Пострадал 50-летний водитель первого большегруза. Он в больнице.

В селе Крутченская Байгора Усманского района УАЗ вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, 71-летний водитель не справился с управлением. Травмы получила его 68-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 3 989 нарушений Правил дорожного движения. 4 человека сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 52 не пристегнулись. Водители 3 697 раз превысили скорость.